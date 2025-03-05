Москва, 5 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что МВД оправдает доверие россиян, ожидающих от сотрудников добросовестной работы.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Уважаемые коллеги, наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан», — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.

Он подчеркнул что сегодня перед ведомством стоят колоссальные задачи, с которыми система МВД справляется. Президент поблагодарил всех сотрудников за работу на благо страны.

Отдельно Путин попросил правительство проработать меры для укрепления социальных гарантий работников органов внутренних дел, их денежного довольствия, отметив рост некомплекта личного состава, особенно в первичном звене.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства также констатировал рост раскрываемости убийств в России. Также улучшилась работа по расследованию разбойных нападений и квартирных краж. По его словам, сокращается число так называемых «рецидивов», когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление.

10 ноября прошлого года Путин отмечал, что граждане России ждут от правоохранителей новых результатов по ключевым направлениям работы — борьбе с преступностью, противодействию терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышению уровня безопасности на дорогах, пресечению экстремизма.