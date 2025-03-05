Москва, 5 марта, 2025, 13:59 — ИА Регнум. МВД России должно жестко отвечать на преступления, совершенные на почве религиозной и национальной нетерпимости. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Это (преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости) угроза единству и сплоченности многонационального народа России, мы с вами это хорошо понимаем. Нашему суверенитету, в конце концов, и даже территориальной целостности страны. Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления», — отметил глава государства.

Путин добавил, что необходимо использовать все инструменты, в том числе и профилактическую работу, диалог с институтами гражданского общества и религиозными объединениями.

Как передавало ИА Регнум, в феврале глава МИД Сергей Лавров высказал обеспокоенность по поводу необузданного роста проявлений неонацизма на территориях Украины, Прибалтики и в ряде других стран Евросоюза, в Канаде. Он добавил, что Россия будет уделять особое внимание объединению международных усилий по борьбе с неонацизмом, русофобией и другими формами расовой и религиозной нетерпимости.

Ранее российский лидер также отмечал, что сочувствия к нацистам в стране нет и никогда не будет. Путин уточнил, что украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Адольфом Гитлером в годы Великой Отечественной войны.