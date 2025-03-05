Москва, 5 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Правоохранителям необходимо не снижать темпов борьбы с коррупцией, а также уделять особое внимание сфере гособоронзаказа и национальным проектам. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Валентин Антонов/ТАСС

«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить, коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда. Негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат», — отметил он, выступая на коллегии МВД.

В работе по борьбе с хищениями при выполнении гособоронзаказа, нацпроектов и других программ развития важно не только раскрывать преступления, но и выявлять проблемные зоны в законодательстве и управлении, чтобы устранить предпосылки для правонарушений, добавил Путин. Президент подчеркнул, что для развития России необходимо надежное обеспечение экономической безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин призвал Генеральную прокуратуру проявлять больше усилий по борьбе с коррупцией. Также он поручил ФСБ уделять особое внимание этим видам преступлений при исполнении гособоронзаказа и нацпроектов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в декабре 2024 года сообщил, что ущерб от выявленных в России случаев коррупции за восемь месяцев 2024 года составил 14,2 млрд рублей. Это меньше, чем показатель за тот же период 2023 года — более 15,9 млрд рублей.