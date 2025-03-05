Москва, 5 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД потребовал от правоохранителей пресекать каналы нелегальной миграции, а также активно использовать инструменты миграционного контроля.

ИА Регнум

Глава государства отметил, что перед МВД поставлены серьезные задачи в сфере миграции, приоритетом в которой является безопасность общества и граждан, а также сбережение российской культурной идентичности.

«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе прямой линии в декабре 2024 года Путин заявил, что миграционный вопрос в России является чувствительным и острым, хотя в Европе он стоит ещё острее. Глава государства также призвал для уменьшения количества мигрантов повышать производительность труда.

Ранее, в декабре, глава государства заявил, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Путин также подчеркнул, что мигрантам необходимо знать язык страны, в которой они хотят жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.

В начале ноября Путин подписал закон об ужесточении наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Теперь организация незаконного въезда в РФ или транзита повлечет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.