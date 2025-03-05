Москва, 5 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Ущерб от преступлений в сфере информационных технологий в 2024 году превысил 200 млрд рублей. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Тем более что в прошлом году их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей. Причем почти четверть обманутых, пострадавших людей — это пенсионеры», — отметил Путин.

Он уточнил, что раскрываемость таких преступлений «к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%», а их число, наоборот, растет. В связи с этим российский лидер попросил МВД искать новые меры по противодействию киберугрозам.

4 марта заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что граждане России потеряли порядка 295 млрд рублей в 2024 году из-за действий кибермошенников. Он также добавил, что оценка неокончательная, а реальная сумма ущерба, по видению банка, значительно выше.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля заместитель главы МВД России Андрей Храпов сообщил, что сумма ущерба от действий телефонных мошенников в РФ достигла 200 млрд рублей, в том числе за счет взятых гражданами кредитов. Отмечается, что показатель вырос на 36% по сравнению с 2023 годом.

Ранее, 8 февраля, Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Также глава государства поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.

Для борьбы с мошенниками Путин ранее подписал закон о возможности самозапрета на кредиты с 1 марта 2025 года. Ограничение касается всех потребительских кредитов и займов. Сервис начал работать на портале «Госуслуги». За первые три дня работы сервиса по установке самозапрета на кредиты услугой воспользовались 2,7 млн россиян.