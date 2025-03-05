Москва, 5 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. В России выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», — отметил глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.

Путин также добавил, что сокращается число так называемых «рецидивов», когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление.

Кроме того, Путин заявил, что необходимо делать всё, чтобы защитить молодёжь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.

Президент подчеркнул, что в сфере ответственности органов МВД находятся важные вопросы антитеррористической защищенности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Он попросил уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля 2024 года Путин заявил, что Министерству внутренних дел необходимо повысить раскрываемость преступлений, в том числе совершённых в прошлые годы. Он также призвал обратить внимание на рост количества преступлений с использованием информационных технологий почти на 30%. Глава государства сообщил, что произошло 680 тыс. таких правонарушений, ущерб от них превысил 156 млрд рублей.

10 ноября 2024 года Путин в ходе поздравления сотрудников МВД с профессиональным праздником отметил, что от них ожидают большей отдачи и новых результатов беспощадной борьбы с преступностью, противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и пресечения экстремизма, угрожающего суверенитету государства и безопасности людей.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники МВД во все времена отличались мужеством и твёрдой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу.