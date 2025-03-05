Москва, 5 марта, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД РФ.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил Путин.

Органы Министерства внутренних дел достойно и профессионально работали в сложных условиях. Их сотрудники делали всё, чтобы помочь людям, защитить правопорядок и обеспечить ритмичную каждодневную работу территориальных подразделений, подчеркнул президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951402" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии МВД

Как сообщало ИА Регнум, на июльском совещании по социально-экономическому развитию новых регионов России Путин заявил, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни. Он подчеркнул, что у жителей новых регионов должны быть достойные условия для жизни и работы. Глава государства поручил включить Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов и обеспечить им упрощенный доступ к инструментам поддержки.