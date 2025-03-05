Киев, 5 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского должно сказать ему о его невменяемости и невозможности больше находиться у власти. Об этом 5 марта заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

«Стадо, именующее себя «Слугами народа», пока не нашло в себе силы сказать Зеленскому то, что ему надо было сказать давно: что он невменяем, не может занимать должность президента по объективным (глупость и чванство) и субъективным (нерукопожатен в США) качествам», — написал он в Telegram-канале.

Парламентарий также перефразировал слоган администрации президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделать Америку снова великой») и попросил американского лидера вернуть Зеленского на его место.

«Но кто-то же должен это сказать: Make Zelensky clown again, Mr. Trump (Сделайте Зеленского снова клоуном, мистер Трамп. — Прим. ред.)», — добавил депутат.

Дубинский также высказал мнение о том, что руководство Верховной рады будет всеми силами мешать процессу начала импичмента, потому что боится выносить этот вопрос на голосование. Они понимают, что, в случае отставки Зеленского, правящая парламентская коалиция развалится.

Ранее Дубинский направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского. По его мнению, причиной дипломатического провала главы киевского режима стали некомпетентное управление страной, разрушительная внешняя политика, репрессии против оппозиции и узурпация власти.

Накануне в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку с Трампом в Белом доме, либо уйти в отставку. Позже, 4 марта, Трамп заявил, что Зеленский прислал ему письмо с извинениями, в котором согласился на дальнейшие переговоры.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой президент США заявил о «неминуемости» перемирия в украинском конфликте. В свою очередь глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий и заявил, что украинская сторона не будет принимать перемирия без «гарантий безопасности» от США.

Помимо этого, Зеленский попытался возражать американскому лидеру и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, даже позволив себе нецензурную брань. После этого Трамп выгнал его из Белого дома и не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.