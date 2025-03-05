Москва, 5 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы признал фотохостинг Pinterest виновным в нарушении закона о персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 5 марта.

Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Пинтерест, Инк. (Pinterest, Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании назначен штраф в размере 12 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Pinterest уже был оштрафован на 800 тыс. рублей. Отмечалось, что платформа не удалила ролики, содержащие запрещенную к показу на территории России информацию.

Кроме того, в 2022 году Роскомнадзор принял меры в отношении платформы в виде информирования пользователей поисковыми системами о нарушении компанией требований российского законодательства. В ведомстве уточнили, что решение будет действовать до тех пор, пока иностранная компания не устранит нарушения.