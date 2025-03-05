Москва, 5 марта, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл предварительную регистрацию на образовательную программу «Медиакампус» по освоению ключевых знаний блогосферы. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Старт обучения намечен на апрель. Пока же участникам предложат пройти блогерский онлайн-марафон по прокачке медианавыков. Заявки от авторов контента и блогеров принимаются на сайте проекта до 31 марта.

В рамках подготовительного марафона ежедневно в официальном Telegram-канале проекта будут размещать задания, которые помогут участникам улучшить качество текстов, фото и видео и познакомят с популярными трендами и форматами для вовлеченности аудитории.

«Мир блогосферы открыт для всех, кто готов учиться, создавать и вдохновлять. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл предрегистрацию на новый образовательный трек «Медиакампус», где участники смогут узнать законы медиапространства и овладеть ключевыми инструментами контент-креатора. Независимо от возраста и места жительства, у каждого есть шанс! А чтобы подготовка к старту была еще эффективнее, участников ждет 30-дневный онлайн-марафон — настоящий вызов для тех, кто мечтает заявить о себе и превратить творчество в профессию», — отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По его словам, с 2020 года более 170 тыс. человек прошли обучение в проекте «ТопБЛОГ».

Победитель проекта «ТопБЛОГ» из Волгограда Наталья Чунтонова поделилась своим опытом участия. Она отметила, что готова снова поучаствовать в программе и будет регистрироваться на пятый сезон. Прошлое обучение она назвала настоящим приключением.

«Я не только стала победителем, но и обрела много полезных знакомств, присоединилась к дружному комьюнити блогеров, которые вдохновляют меня каждый день. Бесплатные образовательные программы помогли мне быстрее и качественнее развить мой блог, а интересные задания и классные призы сделали процесс обучения еще более увлекательным», — рассказала Чунтонова.

Ранее, 8 февраля, президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявила о начале регистрации на VIII сезон международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО». Заявки на онлайн-этап будут принимать до 8 апреля, а призовой фонд сезона составит 7 млн рублей. Премия поддерживает таланты в 12 направлениях уличной культуры и спорта, включая скейтбординг, брейк и граффити.