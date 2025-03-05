Лондон, 5 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Союзники Украины в Европе не уверены в том, что попытка главы киевского режима Владимира Зеленского помириться с президентом США Дональдом Трампом оказалась успешной. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Zuma\TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер 4 марта поговорил по телефону с Зеленским, а до этого он с командой целые сутки проработал над планом для восстановления диалога главы киевского режима с американским лидером.

В ходе беседы Стармер рекомендовал Зеленскому поддержать усилия американского лидера и согласиться на сделку по минеральным ресурсам, также дав понять, что Трамп ждет от последнего признания в том, что их встреча в Белом доме прошла неправильно.

По словам автора публикации, Лондон также в течение целого дня поддерживал контакты с американскими чиновниками разного уровня. При этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц высказывались в пользу восстановления диалога с киевским режимом, а спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и шеф Пентагона Пит Хегсет сочли, что на Зеленского не стоит тратить время.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с Трампом. Он выразил сожаление по поводу произошедшего и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством» американского лидера.

Позднее в этот же день глава Белого дома заявил, что получил от Зеленского письмо, в котором тот рассказал о своей готовности начать переговоры о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее». По словам Трампа, США также в это время вели серьезные переговоры с Россией, от которой он получил сильные сигналы о её готовности к миру.

В Белом доме 28 февраля прошла встреча Трампа с Зеленским. Во время неё американский лидер указал на «неминуемость» перемирия, однако глава киевского режима выступил за продолжение боевых действий и потребовал гарантий безопасности от США. Зеленский также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурные слова.

После этого Трамп попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом, их совместную пресс-конференцию отменили, а соглашение между Вашингтоном и Киевом по ресурсам Украины не было подписано.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 марта назвал беспрецедентным событием перепалку между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин знаком с этой ситуацией.