Париж, 5 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что выступит в 20:00 по местному времени (22:00 мск) с обращением к нации.

TASS /EPA/STEPHANE MAHE

«Мои дорогие соотечественники. В момент большой неопределенности, когда мир сталкивается с наиболее серьезными вызовами, я выступлю с обращением», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Макрон не уточнил, о чем конкретно собирается говорить в обращении. Телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в окружении президента, сообщил, что он будет говорить о ситуации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Макрон заявил о готовности «в подходящий момент» обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 марта сообщил, что Москва в последнее время не получала запросов от Парижа на телефонный разговор глав государств.

При этом газета The Wall Street Journal 23 февраля, ссылаясь на источники, заявила, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину, если будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию. При этом стороны рассчитывают на помощь США в прикрытии европейских контингентов.