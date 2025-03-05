У ветерана MMA Емельяненко отнялись ноги, спортсмен госпитализирован
Москва, 5 марта, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Ветеран MMA Александр Емельяненко 5 марта сообщил, что у него отнялись ноги и требуется операция.
«У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги», — заявил Емельяненко в своем Telegram-канале.
Врачи сообщили спортсмену, что после операции потребуется реабилитация, которая займет 10 месяцев. В течение этого времени он не сможет тренироваться и выступать.
«Так что бой в Белоруссии с [Артемом] Тарасовым отменяется. Ну или переносится на потом. Буду лечиться, восстанавливаться, поправлять здоровье», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, Емельяненко победил блогера Тарасова в поединке по правилам бокса в ММА‑перчатках в сентябре 2021 года. Следующий бой с Тарасовым должен был состояться 29 марта.
В декабре 2024 года в Ингушетии Емельяненко провел бой со стендап-комиком Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League. Ветеран ММА нокаутировал начинающего бойца за 36 секунд. Перед этим Емельяненко почти два года не участвовал в турнирах.