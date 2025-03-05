Москва, 5 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил готовность занять пост руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Александр Вильф/РИА Новости Телекомментатор Дмитрий Губерниев

«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — процитировал его 4 марта телеканал «Матч ТВ».

Комментатор пообещал за три дня сделать «лыжи стерильными, блестящими и профессиональными».

Как сообщало ИА Регнум, Губерниев не первый раз обращает пристальное внимание на деятельность ФЛГР и ее действующей главы Елены Вяльбе. В марте прошлого года жёстко раскритиковал Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Комментатор назвал преступниками тех, кто принимал решение о проведении гонки.

В ноябре прошлого года он ответил ИА Регнум, что «готов как Гагарин и Титов» к возможным искам от Вяльбе и иных деятелей, которым открыто хамит в соцсетях. Тогда он негативно высказался о главе ФЛГР после ее критики в адрес двукратной олимпийской чемпионкиЕлены Исинбаевой.

4 марта Губерниев раскритиковал работу ФЛГР по организации чемпионата России в Казани. Действия судей он назвал безобразными, как и отношение к зрителям. Отдельно комментатор осудил организаторов за отсутствие официальной информации о санкциях к лыжникам, нарушившим правила во время забегов. Федерация в ответ заявила, что претензии комментатора к судьям обусловлены незнанием правил лыжных соревнований. Все спортсмены, у кого зафиксировали нарушения, были приглашены к судьям для оглашения решений по штрафным санкциям, добавили в ФЛГР.