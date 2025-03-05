Губерниев выразил готовность стать главой ФЛГР
Москва, 5 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил готовность занять пост руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — процитировал его 4 марта телеканал «Матч ТВ».
Комментатор пообещал за три дня сделать «лыжи стерильными, блестящими и профессиональными».
Как сообщало ИА Регнум, Губерниев не первый раз обращает пристальное внимание на деятельность ФЛГР и ее действующей главы Елены Вяльбе. В марте прошлого года жёстко раскритиковал Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Комментатор назвал преступниками тех, кто принимал решение о проведении гонки.
В ноябре прошлого года он ответил ИА Регнум, что «готов как Гагарин и Титов» к возможным искам от Вяльбе и иных деятелей, которым открыто хамит в соцсетях. Тогда он негативно высказался о главе ФЛГР после ее критики в адрес двукратной олимпийской чемпионкиЕлены Исинбаевой.
4 марта Губерниев раскритиковал работу ФЛГР по организации чемпионата России в Казани. Действия судей он назвал безобразными, как и отношение к зрителям. Отдельно комментатор осудил организаторов за отсутствие официальной информации о санкциях к лыжникам, нарушившим правила во время забегов. Федерация в ответ заявила, что претензии комментатора к судьям обусловлены незнанием правил лыжных соревнований. Все спортсмены, у кого зафиксировали нарушения, были приглашены к судьям для оглашения решений по штрафным санкциям, добавили в ФЛГР.