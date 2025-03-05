Москва, 5 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Актер Александр Милокостный, известный по роли в фильме «Адъютант его превосходительства», умер в своей квартире в Москве в возрасте 68 лет. Об этом 5 марта сообщила газета MK.RU.

кадр из х/ф «Всадник без головы» (1973)

По данным издания, тело пролежало в квартире около 10 дней. На нем не было обнаружено следов насильственной смерти. О его пропаже заявили 4 марта. После этого правоохранители вскрыли квартиру актера на Севастопольском проспекте и обнаружили мужчину мёртвым.

Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года. Он известен зрителю по ролям в кинокартинах: «Адъютант его превосходительства», «Трое», «Всадник без головы», «Повесть о человеческом сердце», «Мелодия на два голоса» и «Испанская актриса для русского министра».

Позже, в 1989 году, ушел из актерской профессии и стал предпринимателем.