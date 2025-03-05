Бухарест, 5 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Румынии начали обыски в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании политика Кэлина Джорджеску, который в 2024 году баллотировался на пост президента и выиграл первый тур выборов. Об этом 5 марта сообщила генпрокуратура страны.

Vadim Ghirda/AP/TASS

«Сообщаем о начатом расследовании по делам о подкупе избирателей, отмывании денег, компьютерном мошенничестве и пропаганде идеологий экстремистского толка. Обыски в среду проходят в уездах Арджеш и Вылча. Расследование касается финансирования избирательной кампании с признаками противоправных действий», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обыски проходят в частных компаниях, следователи изучают банковские счета и финансовые транзакции.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля действующие власти Румынии задержали и доставили Джорджеску на допрос в генпрокуратуру. Отмечалось, что прокуроры выдали ордер на арест политика.

Издание News написало, что Джорджеску был задержан в качестве подозреваемого по делу о фальсификации источников финансирования избирательной кампании. Его заподозрили в «угрожающих конституционному строю действиях» и «создании фашистской организации». При этом в домах ряда сторонников политика были проведены обыски.

4 марта Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.

В начале декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором победил Джорджеску. Сам политик назвал такие действия нынешних властей республики государственным переворотом и 2 января обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека.