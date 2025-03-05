Москва, 5 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Актер Сергей Бурунов оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше 10 млн рублей. Об этом 5 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Сергей Бурунов

Точная сумма задолженности артиста — 10 млн 824 тыс. рублей. В налоговой его уже предупредили о возможной блокировке счетов.

По официальным данным, на Бурунова оформлено только ИП, через которое поступают гонорары за съёмки в фильмах. Если долг не будет выплачен, актеру могут ограничить выезд за рубеж.

В собственности артиста значатся автомобиль BMW X5, на который оформлены девять неоплаченных штрафов за март на сумму 9 тыс. рублей, большая часть — за превышение скорости.

Как сообщало ИА Регнум в январе, задолженность российского актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), покинувшего Россию после начала спецоперации, превысила 200 тыс. рублей. Сумма почти в 216 тысяч рублей складывается из кредитного долга, неоплаченного штрафа за дискредитацию ВС РФ и 28 штрафов Госавтоинспекции.

В октябре прошлого года у российского киноактёра и кинорежиссёра Константина Мурзенко, получившего популярность после эпизодической роли Фашиста в фильме «Брат-2», обнаружили долг перед ФНС на сумму свыше 1,5 млн рублей. Согласно данным из открытых источников, актёр не платил налоги с 2019 года. У него арестовали восемь банковских счетов.