Вашингтон, 5 марта, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, в ходе выступления в американском конгрессе рассказавший о письме главы киевского режима Владимира Зеленского, имел в виду сообщение последнего в соцсети Х (ранее Twitter). Об этом 5 марта заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Ben Curtis/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

По словам Маркаровой, украинская сторона сейчас движется вперед, строит отношения с Вашингтоном и продвигает свои приоритеты в очень сложной ситуации.

«Пост <…> Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо», — написала она в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Трамп сообщил, что получил от Зеленского письмо, в котором тот заявил о готовности начать переговоры о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее». Глава Белого дома отметил, что также в это время велись серьезные переговоры с Россией, от которой он получил сильные сигналы о готовности к миру.

Ранее, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча американского лидера с главой киевского режима. В ходе нее Трамп отметил «неминуемость» перемирия, однако Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал гарантий безопасности от США.

В итоге глава Белого дома попросил делегацию Зеленского досрочно покинуть Белый дом и не стал подписывать сделку о полезных ископаемых, а совместная пресс-конференция Трампа с лидером киевского режима была отменена.

Позднее, 4 марта, Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с Трампом. Глава киевского режима выразил сожаление по поводу произошедшего и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта заявил, что российская сторона в целом положительно оценивает слова Зеленского о готовности к мирным переговорам по конфликту на Украине. Он также напомнил, что на Украине все еще не отменен введенный главой киевского режима запрет на проведение переговоров с Россией.