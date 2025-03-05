Бишкек, 5 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. В Киргизии оперативники задержали 30 членов террористической структуры, планировавших совершение терактов. Об этом 5 марта заявили пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«На территории Кыргызской Республики задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки. Основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя», — говорится в заявлении.

Отмечается, что террористические акты планировались против чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.

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