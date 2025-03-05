Вашингтон, 5 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли 5 марта заявил, что в сложившихся обстоятельствах не ожидает матчей между игроками НХЛ и сборной России.

«Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ», — ответил он на вопрос «РИА Новости», возможен ли товарищеский матч между сборными РФ и США с участием игроков хоккейной лиги.

Как передавало ИА Регнум, Международная федерация хоккея (IIHF) в феврале 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине запретила командам из России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. В феврале 2025 года IIHF продлила запрет, а также не допустила соборную РФ на чемпионат мира 2026 года.

Гендиректор Федерации хоккея (ФХР) России Дмитрий Курбатов сообщил, что организация направила в IIHF письмо в связи недопуском сборной РФ на мировое первенство. По его словам, международная федерация обосновывает запрет, ссылаясь на размытые формулировки о рисках безопасности, а российская сторона готова к диалогу.

Глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что у российской хоккейной сборной есть шанс попасть на ЧМ-2026. После завершения спецоперации РФ может подать иск в суд для восстановления права на участие в чемпионате.