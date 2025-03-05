Москва, 5 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Удары нанесены по тренировочным лагерям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об этом 5 марта сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Киев и область… Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области были нанесены удары по военной части ВСУ, по пунктам временной дислокации подразделений, готовившихся к отправке на фронт, а также по складам и производственным объектам.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Киевской и Днепропетровской областях. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Новость дополняется