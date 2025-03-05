Москва, 5 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Рамазан Падиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в соучастии в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, оставлен под арестом. Такое решение принял 5 марта Московский городской суд.

Алексей Потицкий/ТАСС Рамазан Падиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в зале суда

«Решение суда первой инстанции об избрании Рамазану Падиеву меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», — огласила решение судья.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллова убили 17 декабря 2024 года, взорвав бомбу возле подъезда его дома, которую заложили в самокат. Вместе с генералом погиб его адъютант.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали Ахмаджона Курбонова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), суд отправил его под арест. Злоумышленник признался, что ему за теракт пообещали $100 тыс. и выезд в Европу.

Также в ходе расследования 16 января арестовали Падиева и Батухана Точиева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Следствие установило, что они арендовали комнату для Курбонова в хостеле в Подмосковье. Планировалось, что он там будет скрываться, когда совершит преступление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова. Этот теракт лишний раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции на Украине, добавил он.