Москва, 5 марта, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности главы Новгородской области как человека, который наилучшим образом соответствует востребованным в регионе критериям. Об этом 5 марта заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Александр Дронов

«Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области в связи с переходом чиновника на другую работу. Никитин был назначен замминистра транспорта России.

Президент 5 марта подписал указ о назначении Дронова врио губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Дронов — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Он находился на посту заместителя губернатора Новгородской области в период с 6 июня по 31 декабря 2017 года и с 1 января 2018 по 14 января 2020 года. С 15 января 2020 года Дронов был назначен первым заместителем главы Новгородской области.