Москва, 5 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде, однако её не обсуждали детально. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Она [тема Ирана] затрагивалась в Эр-Рияде, но не детально. Опять же, я повторяю: не детально, поэтому никаких конкретных инициатив не было», — заявил он брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что позиция России по этому вопросу состоит в том, что вопрос о ядерной программе Ирана необходимо решать только мирными, политико-дипломатическими средствами.

Песков добавил, что российская сторона готова сделать для этого всё возможное, так как Иран является её союзником и партнером, а также страной, с которой Москва развивает комплексное взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество.

«Соединенным Штатам об этом известно», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков 4 марта рассказал, что тема Ирана обсуждалась в ходе переговоров в Эри-Рияде, которые состоялись 18 февраля. По его словам, стороны договорились о проведении отдельных переговоров на эту тему и от США пока не было сигналов к какой-то конкретной договоренности о том, как и когда проводить эти переговоры.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg написало, что администрация президента США попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров по приглашению своего коллеги из Ирана Аббаса Аракчи 25 февраля посетил Тегеран с рабочим визитом. Стороны в том числе обсудили отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.