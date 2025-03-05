Москва, 5 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Москва положительно оценивает слова главы киевского режима Владимира Зеленского, высказанные в письме президенту США Дональду Трампу, о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — ответил он в ходе брифинга на вопрос о письме.

Официальный представитель Кремля напомнил, что на Украине еще действует введенный Зеленским запрет на проведение переговоров с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Трамп и Зеленский в ходе встречи в Белом доме устроили перепалку при обсуждении урегулирование украинского кризиса. Американский лидер говорил, что необходимо перемирие, а Зеленский заявлял, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В итоге переговоры были сорваны.

Вечером 4 марта Трамп сообщил, что получил письмо, в котором Зеленский заявил о готовности к переговорам для достижения долгосрочного мира. Американский президент выразил признательность за это.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности вести переговоры для урегулирования конфликта на Украине. При этом глава государства указывал на то, что президентские полномочия Зеленского истекли и он не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения.