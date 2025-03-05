Москва, 5 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Москва положительно расценивает решение Генеральной Ассамблеи ООН одобрить российскую резолюцию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости

«Положительно, как еще можно это расценивать», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что это очень важный для России год 80-летия Победы. По его словам, всё, что с этим связано, носит особое символическое и содержательное значение.

«И в данном случае примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяют такой подход», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января президент России Владимир Путин заявил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена были и остаются для граждан страны священным делом, подчеркнул он.

Также глава государства подчеркнул, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах. Архивные сведения ярко показывают роль Красной армии в разгроме нацизма, отметил он на заседании оргкомитета «Победа».

В декабре 2024 года Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на празднование 9 Мая. Российская сторона рассчитывает на то, что военные расчёты этих государств будут участвовать в параде Победы.