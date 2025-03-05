Москва, 5 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Россия считает Минск лучшим местом для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом 5 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского коллег Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского провести переговоры на территории страны.

«Он (вопрос о переговорах в Минске. — Прим. ред.) не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Белоруссия является главным союзником России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин уже подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам главы государства, Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал российский лидер.

Отдельно российский лидер отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года.