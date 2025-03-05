Москва, 5 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готов обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко поиск редкоземельных металлов в Белоруссии. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Конкретных планов на этот счет нет. Если будет потребность, чтобы это обсудить, то президент это обсудит», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Днем ранее Лукашенко поручил правительству организовать поиск редкоземельных металлов, а также нефти, газа и других ресурсов. Белорусский лидер добавил, что в стране недостаточно развита сфера геологоразведки и это нужно исправлять.

Как ранее передавало ИА Регнум, в конце февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По мнению российского лидера, страна располагает всем необходимым, чтобы выстроить полный цикл, от поиска и разработки месторождений и добычи ресурсов до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции.

Он также отмечал, что РФ готова предложить Вашингтону совместные проекты по редкоземельным металлам в Донбассе и Новороссии, а также по добыче алюминия в Красноярском крае. По словам Путина, инвестиции в проект по алюминию оцениваются в $15 млрд, при этом американской стороне Москва готова предоставить 2 млн т этого металла для стабилизации цен на мировом рынке.

Кроме того, в дискуссии по разработке месторождений редкоземельных металлов сошлись президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский. Так, для заключения подобной сделки 28 февраля украинская сторона прибыла в Белый дом, однако из-за конфликта между Зеленским и Трампом подписание соглашения было отменено.