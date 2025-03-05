Москва, 5 марта, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам нельзя верить. Об этом 5 марта заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

После скандала в Белом доме глава киевского режима в соцсети написал, что сожалеет о том, как прошла его встреча с американским президентом Дональдом Трампом 28 февраля. Он заявил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа».

«Словам Зеленского, с учетом его предыдущих заявлений и поступков, нет веры», — заявил Шеремет.

По мнению депутата, если бы Зеленский хотел мира, он не допустил бы вооруженного конфликта. Также в его силах было заключить мирное соглашение еще три года назад. Зеленский не захотел вести мирный диалог и предпочел путь уничтожения украинского народа.

«Поэтому пока его слова — это пустая декларация о намерениях и попытка выторговать для себя и своего окружения выгодные условия, в числе которых гарантии личной безопасности и сохранность дивидендов, нажитых на военном конфликте и чужом горе», — процитировало Шеремета «РИА Новости».

Зеленский по своей воле не перейдет к мирным действиям, считает депутат. По его словам, только Трамп может принудить главу киевского режима к миру.

Как сообщало ИА Регнум, скандал в Белом доме с участием Зеленского произошел 28 февраля. Глава киевского режима вступил в перепалку с Трампом, заявив, что не согласен на прекращение боевых действий. В разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом он нецензурно выругался. В результате его выгнали из Белого дома. С 4 марта Трамп приостановил военную помощь Киеву.

Выступая в конгрессе, американский президент заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам, которые должны начаться «как можно скорее». В послании говорилось, что украинское руководство стремится добиться долгосрочного мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительным шагом письмо Зеленского к Трампу о готовности к мирным переговорам. При этом представитель Кремля отметил, что нюансы пока не меняются и на Украине продолжает действовать введенный Зеленским запрет на проведение переговоров с Россией.