Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе в Москве
Москва, 5 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Московский аукционный дом выставит на торги полотно «Богомольцы», признанное картиной кисти знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова. Об этом сообщается на сайте дома.
«Вновь обнаруженная ранняя работа выдающегося русского живописца В. М. Васнецова имеет несомненную художественную и музейную ценность», — указано в экспертном заключении об исследовании полотна.
Уточняется, что на картине художник изобразил персонажей сюжета «Нищие-певцы» или «Поют Лазаря». Первый вариант полотна он создал в 1871–1872 годах в Вятке. Сейчас эта картина находится в Вятском художественном музее. На обнаруженном холсте у персонажей есть небольшие отличия в одежде. Также отличается фон. В первом варианте они изображены на фоне ворот церковной ограды. На повторе — церковь и крестьянские дома.
Впервые «Богомольцы» были представлены в 2024 году в Русском музее на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. Полотно пробудет там до конца марта, после его передадут победителю аукциона. Сами торги состоятся 16 марта. Стартовая цена картины — 1 тыс. рублей.
Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года картина «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога была продана на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте за 4,57 млн евро. Он написал картину в 1884 году, когда жил в Нюэнене (сегодня — пригород Эйндховена) — деревне, где находился дом семьи живописца.