Москва, 5 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Московский аукционный дом выставит на торги полотно «Богомольцы», признанное картиной кисти знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова. Об этом сообщается на сайте дома.

Московский аукционный дом Картина Виктора Васнецова «Богомольцы» 1876–1877 гг.

«Вновь обнаруженная ранняя работа выдающегося русского живописца В. М. Васнецова имеет несомненную художественную и музейную ценность», — указано в экспертном заключении об исследовании полотна.

Уточняется, что на картине художник изобразил персонажей сюжета «Нищие-певцы» или «Поют Лазаря». Первый вариант полотна он создал в 1871–1872 годах в Вятке. Сейчас эта картина находится в Вятском художественном музее. На обнаруженном холсте у персонажей есть небольшие отличия в одежде. Также отличается фон. В первом варианте они изображены на фоне ворот церковной ограды. На повторе — церковь и крестьянские дома.

Впервые «Богомольцы» были представлены в 2024 году в Русском музее на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. Полотно пробудет там до конца марта, после его передадут победителю аукциона. Сами торги состоятся 16 марта. Стартовая цена картины — 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года картина «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога была продана на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте за 4,57 млн евро. Он написал картину в 1884 году, когда жил в Нюэнене (сегодня — пригород Эйндховена) — деревне, где находился дом семьи живописца.