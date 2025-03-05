Москва, 5 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. У французского сатирического журнала Charlie Hebdo была единственная удачная обложка. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Charlie Hebdo Обложка французского сатирического журнала Charlie Hebdo

Отмечается, что на обложке выпуска изображены падающие с неба гробы, на них написаны имена и датой смерти значится 2024 год.

«Единственная удачная обложка Charlie Hebdo. Под гробами, спускающимися с неба на парашютах, подпись: «Новая униформа французских солдат на Украине…» Этот номер вышел в 2024-м, но по-прежнему актуален», — говорится в посте, опубликованном 4 марта в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников рассказала, что Великобритания и Франция намерены отправить 30 тыс. миротворцев на Украину, если будет подписано мирное соглашение между Москвой и Киевом. Издание уточнило, что без помощи президента США Дональда Трампа план Европы по отправке миротворцев ожидает «тернистый путь».

Также 3 марта Париж и Лондон инициировали временное перемирие на Украине на 30 дней. Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили прекратить бои на море и в воздушном пространстве, а также любые атаки на энергообъекты. На что российский политолог Сергей Марков предположил, что у украинских формирований заканчиваются боеприпасы и нужно перемирие, чтобы продолжить военные действия с новой силой.