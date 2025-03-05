Сенатор Пушков назвал единственную удачную обложку Charlie Hebdo
Сенатор Пушков: единственная удачная обложка Charlie Hebdo вышла в 2024 году
Москва, 5 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. У французского сатирического журнала Charlie Hebdo была единственная удачная обложка. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Отмечается, что на обложке выпуска изображены падающие с неба гробы, на них написаны имена и датой смерти значится 2024 год.
«Единственная удачная обложка Charlie Hebdo. Под гробами, спускающимися с неба на парашютах, подпись: «Новая униформа французских солдат на Украине…» Этот номер вышел в 2024-м, но по-прежнему актуален», — говорится в посте, опубликованном 4 марта в Telegram-канале.
Как ранее передавало ИА Регнум, 23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников рассказала, что Великобритания и Франция намерены отправить 30 тыс. миротворцев на Украину, если будет подписано мирное соглашение между Москвой и Киевом. Издание уточнило, что без помощи президента США Дональда Трампа план Европы по отправке миротворцев ожидает «тернистый путь».
Также 3 марта Париж и Лондон инициировали временное перемирие на Украине на 30 дней. Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили прекратить бои на море и в воздушном пространстве, а также любые атаки на энергообъекты. На что российский политолог Сергей Марков предположил, что у украинских формирований заканчиваются боеприпасы и нужно перемирие, чтобы продолжить военные действия с новой силой.