* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 5 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Армия России поразила штаб националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 марта сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Константин Михальчевский

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, которая обеспечивала горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен».

Кроме того, удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

Для атаки ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 дронов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 455 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее 5 марта армия России освободила населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики (ДНР). За сутки противник лишился на этом направлении до 175 бойцов, танка, боевой бронированной машины, четырех орудий полевой артиллерии, в том числе самоходной артиллерийской установки Paladin производства США и польской Krab и другой техники.

В Минобороны РФ 28 февраля рассказали, что российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов. В Курской области были освобождены Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина, в Луганской Народной Республике — Новолюбовка, в Харьковской области — Тополи и в ДНР — Улаклы и Новоандреевка.