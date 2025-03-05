Москва, 5 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по одной из снабжающих украинскую армию нефтебаз и месту базирования катеров ВСУ. Об этом 5 марта сообщили в Минобороны РФ.

ТАСС

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Также российские войска атаковали штаб украинского нацформирования «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Как сообщало ИА Регнум, по данным пророссийского николаевского подполья, ВС России 5 марта нанесли удары по району в Одесской области, где англоязычные наемники тренируют десантников ВСУ. В подполье сообщили, что российские военные нанесли по украинским военным объектам в Одесской области шесть ударов, из которых три пришлись на порт Черноморск. Также один взрыв зафиксирован в районе Павлоградского механического завода, выпускающего твердотопливные баллистические ракеты и ракеты для реактивных систем залпового огня.