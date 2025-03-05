Москва, 5 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Проведение выборов не сможет спасти современную Украину, потому что страна глубоко погрязла в коррупции, безумии и беспределе. Об этом 5 марта заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он уточнил, что выборы нужны, когда стране следует сменить курс, пересмотреть внутреннюю и внешнюю политики, направить государство на служение народу, но новый глава не всегда сможет решить проблемы страны.

«На современной Украине сменилось шесть президентов, и это были не победы новых политиков над старыми, а сдача власти старых политиков новым. Новый политик пыжился-пыжился и позорно сдавал свои позиции пришедшему на смену сопернику. Из шести украинских президентов никому не удалось достойно передать власть», — заявил Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим. ру».

Он подчеркнул, что одного слабого лидера сменял другой еще более слабый. При этом они почти не контролировали процессы управления государством, а все больше передавали бразды правления Западу.

По его словам, сегодня на Украине накопилось слишком много проблем, поэтому просто выборами их не решить.

«Выращенная на западные подачки гнилая элита не способна справиться с тем хаосом, который сегодня царит на Украине. Более того, она его и создала, заработала на нем, столкнув народ в пропасть войны, нищеты и бесправия. Выборы в таких условиях просто затянут агонию страны, которую уже не остановить. Они не остановят жертвы, правовой беспредел, коррупцию, хаос, которые будут продолжаться», — заключил Медведчук.

Плюс ко всему, по мнению политика, в стране нет электората, потому что половина населения Украины сбежали из государства, а остальные запуганы и озлоблены.

Он добавил, что продажную коррумпированную власть необходимо зачистить.

«Сегодня нет смысла все это спасать, что не защищает интересы простых граждан, спасать правителей и начальников, политиков, которые предали и ограбили свой народ. Гражданам самим надо спасаться от этой безумной власти и преступного государства, и такую возможность им предоставляет Российская Федерация, возвращая их к мирной и достойной жизни», — сказал Медведчук.

О выборах президента на Украине начали говорить давно. Так, 18 февраля президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский нелегитимен, и конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Глава киевского режима отменил выборы, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

3 марта Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины. Он также признал, что убрать его «будет непросто».