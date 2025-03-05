Москва, 5 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. В Москве в Международный женский день 8 марта ожидается температура воздуха на пять градусов выше климатической нормы. Об этом 5 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Вильфанда, 8 марта в Москве и Подмосковье ожидается температура воздуха от +5 до +8 градусов, при этом в дневное время давление заметно повысится, из-за чего прогнозируется переменная облачность и более ясная погода.

Синоптик отметил, что в ночь на 9 марта в столичном регионе ожидается от 0 до +5 градусов, а днем — от +4 до +7 градусов в Москве и до +8 градусов — в Подмосковье.

«В выходные будут солнечные хорошие дни, температура на пять градусов выше нормы, то есть очень теплая погода», — привел его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что к 8 марта снег в столице полностью растает и поэтому поверхность земли подсушит.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ предупредил, что в марте в ряде регионов страны ожидается понижение температуры воздуха. По его словам, это коснется юга европейской территории России — Ставропольского края, юг Краснодарского края и Нижней Волги.

Вильфанд добавил, что также температура воздуха ниже климатической нормы в первый месяц весны прогнозируется на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.