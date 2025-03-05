Москва, 5 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать поддельный бот в Telegram под именем «Почты России» для получения доступа к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Об этом 5 марта сообщили в управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Денис Дмитриев/ТАСС

«Новый тренд: гражданину поступает звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для авторизации бот предложит ввести некоторые данные в подготовленную форму. Они попадут в руки мошенников для продолжения обмана.

В ведомстве посоветовали перепроверять все получаемые сообщения через официальные каналы и не забывать про принцип »нулевого доверия» к информации, предполагающей ряд действий. Так, лучше перезвонить по официальному телефону «Почты России», зайти в официальное приложение или посетить ближайшее отделение для уточнения информации.

Ранее, в конце февраля, сообщалось, что в России мошенники стали использовать «тапалки» в Telegram для хищения криптовалюты пользователей. Мошенники могут создавать скам-проекты под видом таких игр, выманивая у пользователей реальные деньги для увеличения количества зарабатываемой внутриигровой валюты. Также злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы, получая доступ к аккаунтам пользователей.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что в 2024 году граждане России потеряли порядка 295 млрд рублей из-за действий кибермошенников. При этом данная оценка неокончательная, а реальная сумма ущерба, по мнению представителя банка, может быть значительно выше.