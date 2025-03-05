Москва, 5 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. У обвинений в том, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) засекреченные данные о позициях формирований Луганской и Донецкой Народных Республик, нет оснований. Об этом 5 марта заявил представитель организации.

РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 марта потребовала расследовать заявления бывшего посла Греции на Украине Василиоса Борноваса о причастности наблюдателей миссий ОБСЕ к обстрелам в Донбассе.

Борновас ранее сообщил, что наблюдатели ОБСЕ тайно передавали ВСУ информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР и эти позиции «немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны».

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была наделена мандатом для содействия диалогу, а также объективного, фактического и прозрачного освещения ситуации в сфере безопасности на Украине через публикацию ежедневных отчетов. Миссия поддерживала регулярный контакт со сторонами при выполнении своих обязанностей, однако утверждения о ненадлежащем обмене информацией не имеют оснований», — сообщил представитель организации в беседе с «РИА Новости».

Источник подчеркнул, что никакие сырые данные, которыми владела миссия, не передавались ни одной стране — участнице ОБСЕ.

Представитель организации также добавил, что в ОБСЕ не поступала никакая достоверная информация, «которая могла бы служить основанием для проведения внутреннего расследования».

Как передавало ИА Регнум, ранее швейцарский аналитик по вопросам политической и военной стратегии подполковник в отставке Ральф Боссхард заявил, что информация о происходящем в Донбассе с 2014 года, которую собирали наблюдательные миссии ОБСЕ, передавалась в штаб-квартиру в Киеве в искаженном виде. Дополнительно сведения фильтровались в Киеве, а затем и в секретариате ОБСЕ в Вене, что существенно меняло данные, отмечал эксперт.

Сотрудники ОБСЕ и ранее попадались на шпионаже в пользу Украины. В апреле 2022 года стало известно, что данные с камер миссии ОБСЕ использовались Киевом для корректировки обстрелов Донбасса. Были обнаружены технические приспособления, в том числе ноутбуки, которые фиксировали эти сведения. По данному факту в ДНР было возбуждено уголовное дело о шпионаже.