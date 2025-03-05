Москва, 5 марта, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Россиянин купил китайский автомобиль Changan UNI-T и за восемь месяцев эксплуатации пришел в ужас от нескончаемых поломок. Об этом стало известно из отзывов на автомобильном портале «Дром».

Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что автомобиль 2023 года выпуска он приобрел в конце марта 2024 года, однако уже к ноябрю у россиянина сдали нервы.

По его словам, все началось с того, что оставленный на солнце незаведенный автомобиль вдруг начал щелкать в районе дверной стойки, где расположен ремень на кресле водителя. Проблему пытались найти, снимали обшивку, но так и не обнаружили источник щелчков.

«Короче говоря, в хорошую погоду, когда душа должна радоваться… Тебе щелкает в ухо, что даже музыка не может исправить ситуацию», — рассказал владелец китайского авто.

Затем через месяц эксплуатации вышла из строя беспроводная зарядка, а за ней всплыли и другие неисправности техники: заедающие от воды дворники, мерцающая приборная панель, выходящие из строя дальний свет и климат-контроль, а также хруст, который издавала машина, заезжая на неровности на дороге.

«Как говорил Задорнов: «А теперь задержите дыхание!!!» Отклеился угол панорамной крыши. Произошло это в августе. И потек герметик из-под нее. По мануалке панорама вкручивается механически, а у нас она полностью на герметике. Отклеилась она с водительской стороны», — добавил водитель.

В итоге, по словам россиянина, он обратился в Роспотребнадзор с досудебной претензией и теперь ждет результатов.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля произошла еще одна серьезная поломка китайского автомобиля. СМИ сообщили, что на МКАД во время движения загорелся внедорожник Lixiang l9 из-за замыкания в электропроводке. Отмечается, что водитель остановил машину и предпринял попытку потушить огонь из огнетушителя, но это не помогло, и к приезду пожарных автомобиль был полностью объят огнем.

10 февраля компания «Шакман Моторс» сообщила о приостановке продаж китайских грузовиков Shacman типа SX3258 в России после проверки Генпрокуратуры. Отмечается, что причиной такого шага могло стать несоответствие техники требованиям, а также возможная угроза жизни и здоровью людей из-за эксплуатации грузовиков.