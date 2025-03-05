Санкт-Петербург, 5 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Пожилой кондуктор в Санкт-Петербурге пытался угомонить буйного пассажира и успокоить его, повалив на пол, однако дебошир скончался. Об этом 5 марта сообщает региональное МВД.

РИА Новости/Алексей Даничев

Инцидент произошел в троллейбусе маршрута №32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда.

«В троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло. 72-летний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Погибшим оказался 55-летний мужчина. Его тело было направлено в морг для проведения экспертизы. В полиции также указали, что кондуктор доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября прошлого года пресс-служба МВД Петербурга сообщила о задержании 15-летнего подозреваемого, который устроил драку в трамвае и распылил газовый баллончик в лицо одному из пассажиров.

Вечером 16 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте в трамвае на проспекте Авиаконструкторов, в ходе которого в глаза пассажиру распылили газ. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в инциденте ученика седьмого класса у дома 4/3 по улице Маршала Новикова. Ранее мальчик уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Полицейские установили, что пострадавший ехал вместе с супругой, стал очевидцем конфликта кондуктора со школьниками и заступился за работницу городского транспорта. После этого молодой человек ударил пассажира ногами, брызнул ему в лицо из баллончика и сбежал вместе с другим подростком.