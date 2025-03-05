Москва, 5 марта, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Временная приостановка Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине — это символический жест. Такое мнение 5 марта высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА Регнум \

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США военную помощь Украине, зависит только от президента США Дональда Трампа.

Медведев отметил, что своим решением временно приостановить военную помощь Украине Трамп усилил давление на «киевскую камарилью».

«Понятно, жест больше символический. Американская администрация хотела посмотреть, как оборзевший наркоклоун и его убогие европейские покровители на коленях приползут просить прощения. И это произошло буквально в течение дня», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зампред Совбеза добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский прислал Трампу «двусмысленное слезливое письмо», пытаясь загладить свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах.

Вечером 4 марта Трамп заявил, что получил письмо от главы киевского режима, в котором он заявил о готовности сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее». Американский лидер выразил признательность за это послание.