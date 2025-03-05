Москва, 5 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Главной задачей России в отношении киевского режима остается нанесение максимального урона украинской армии на земле. Об этом 5 марта заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «достал» американского президента Дональда Трампа и его команду. Именно этим объясняется жесткая показная выволочка в Овальном кабинете. Она была адресована и американскому населению, и Евросоюзу, и России. Глава Белого дома решил таким образом показать, что Вашингтон готов к переговорам, но может применить силу к любому, включая своих выкормышей, заявил Медведев.

Выступая в конгрессе США, Трамп рассказал, что получил от наказанного им Зеленского покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию договора по редкоземельным металлам, напомнил Медведев, назвав это сырьевое соглашение кабальным. После его подписания поставки вооружений из США на Украине, вероятнее всего, возобновятся.

Заместитель председателя СБ РФ подчеркнул, что спецоперация продолжается и Россия наступает. Украинская армия сопротивляется, враг пока не повержен. Он отметил, что для Зеленского остановка боевых действий означает неизбежный конец.

«Поэтому нанесение максимального поражения врагу на земле сегодня остаётся нашей главной задачей», — написал Медведев.

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