Украина, 5 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Взрыв зафиксировали в Сергеевке Одесской области, где англоязычные наемники тренируют десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 марта сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и на Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди — тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы — англоязычные», — процитировало его «РИА Новости».

Он отметил, что подробности произошедшего пока неизвестны. По словам Лебедева, в совокупности по Одессе и области ударили шесть раз, три из которых пришлись на порт Ильичевска.

Еще один взрыв прогремел в направлении Павлоградского механического завода, выпускающего твердотопливные баллистические ракеты и ракет для РСЗО. На складах предприятия хранят боеприпасы. В ангарах производят детали для дронов и осуществляют саму сборку беспилотников, добавил он. Также был удар по району складов Павлоградского химического завода, где базируется военная часть нацгвардии Украины. На территорию прибыли МЧС и скорая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Расположенная на территории Одесской области критическая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. В МВД страны не стали уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в ночь на 4 марта заявил, что работа трех котельных была остановлена из-за взрывов. В городе несколько раз за вечер до этого объявляли режим воздушной тревоги.

Тремя днями ранее российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий украинского оборонного комплекса. Также были поражены цеха производства БПЛА и места их хранения.