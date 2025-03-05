Москва, 5 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. В офисе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 5 марта состоялся круглый стол на тему: «Что делает праздник ПРАЗДНИКОМ?».

Евгений Биятов/РИА Новости

В мероприятии приняли участие эксперты и представители власти, которые обсудили, для чего государству нужны праздники и как сделать их любимыми у россиян.

Накануне встречи ВЦИОМ провел опрос о восприятии праздников, который показал, что самым важным у жителей России праздником является День Победы. Такой ответ дали 61% респондентов. Вторым по значимости стал Новый год (58% опрошенных дали такой ответ). В тройке лидеров также оказалась Пасха — её назвали 29% респондентов.

Помимо этого, россияне считают важными 8 Марта, Рождество, День защитника отечества и 1 Мая.

«Что же касается государственных праздников, то, в частности, День России 12 июня в 2006 году важным праздником считали только 2% россиян, сейчас — 7%. День народного единства 4 ноября важным праздником называют уже 5% россиян. Это говорит о том, что перед государством правильно поставлена задача: праздники, которые должны работать как инструмент сплочения, передавать культурный код и задавать смыслы, становятся популярнее», — отметил глава Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

В опросах принимали участие 1600 респондентов старше 18 лет более чем из 80 регионов страны.

Референт Управления президента РФ по общественным проектам Администрации президента Владимир Костеев уточнил, что государственные праздники нужны, чтобы сохранить историческую память и передать социальный капитал, опыт, культурные образы народа.

«Одна из главных функций государственных праздников — это повышение социальной сплоченности за счет социальной памяти, которая «цементирует» некую общность. Также государственные праздники и выходные дни выполняют функцию отдыха», — пояснил Костеев.

В конце 2024 года на базе Министерства культуры РФ создали Лабораторию государственных праздников. Заместитель министра культуры России Сергей Першин уточнил, что организация сейчас старается привить обществу любовь к новым государственным праздникам.

«Мы объединяем усилия министерств, ведомств, субъектов РФ, госкорпораций и госкомпаний, творческих индустрий, образовательных центров, чтобы выработать единый методологический подход к празднованию этих дат», — пояснил замминистра.

Руководитель направления «Мастерская государственного дизайна в Сенеже» Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что праздник помогает государству транслировать ценности, которые близки стране и населению.

«Это инструмент синхронизации общества, и важно понимать, что синхронизация — это обоюдный процесс. Мы слушаем людей и отвечаем на их запрос», — отметил эксперт.

Сейчас праздники отмечают не только офлайн, но и в онлайн-режиме. В этом помогает платформа VK, которая за последние три года выстроила системную работу с различными праздниками. За это время было реализовано более 300 проектов, рассказал в ходе дискуссии директор департамента социально-значимых событий VK Никита Ничкалюк.

«Для нас праздник — это полноценная маркетинговая кампания, обладающая своей уникальной аудиторией, собственным сезоном, характерными атрибутами, а также четко сформулированными целями и задачами», — пояснил он.

Генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов акцентировал внимание на важности ритуалов и традиций при праздновании различных дат.

«Праздник как ритуал соединяет человека с другими людьми, с социумом, с природой, то есть с миром. И не только соединяет, но и примиряет», — подчеркнул он.

Участники мероприятия пришли к выводу, что общество, для того чтобы полюбить государственные праздники, должно не только знать и соблюдать традиции, но и понимать историческую значимость отмечаемых дат.

Ранее политолог Никита Ляховецкий назвал День Героев Отечества важным праздником, потому что Россия — это страна героев и российское общество объединяет идеи служения на благо страны и всех её жителей.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.