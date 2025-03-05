Лондон, 5 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Связь между размером тела животного и риском появления опухолей существует. Об этом рассказало издание ScienceAlert.

Daniel Irungu/EPA/ТАСС

Отмечается, что, изучив данные по распространению рака у 263 видов амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий, ученые Университетского колледжа ScienceAlert обнаружили, что у крупных животных вероятность развития онкологических заболеваний выше.

«Мы обнаружили, что слоны и другие крупные виды сталкиваются с более высокой частотой рака, что логично, учитывая их большое количество клеток», — цитирует издание эволюционного биолога из Университета Рединга Криса Вендитти.

Однако некоторые виды этой тенденции не подвержены. Так, например, у волнистых попугаев опухоли появляются в 40 раз чаще нормы для животных их размера, а слоны могут сравниться с уровнем риска опухолей у тигров, что в 10 раз меньше.

«Когда видам нужно было увеличиваться в размерах, они развивали удивительные средства защиты от рака. Слонам не стоит бояться своих размеров — они разработали сложные биологические инструменты, чтобы держать рак в узде. Это прекрасный пример того, как эволюция находит решения сложных проблем», — отмечает еще один эксперт-биолог Джоанна Бейкер.

В статье, опубликованной 4 марта, также уточняется, что адаптация к управлению ростом клеток может совпадать с давлением, которое увеличивает скорость увеличения размеров живого существа. Авторы уверены, что изучение того, как развивается рак, поможет открыть новые способы борьбы с этой болезнью.

Как передавало ИА Регнум, в октябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что разрабатываемая в России вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Отмечалось, что доклинические испытания были успешно завершены и отработаны на животных моделях.

Кроме того, 4 марта Федеральное медико-биологическое агентство России успешно завершило доклинические исследования онковакцины против колоректального рака (злокачественной опухоли толстой кишки и ее придатка). В агентстве также уточнили, что безопасность и хорошая переносимость вакцины у экспериментальных животных также доказана.