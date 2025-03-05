Вашингтон, 5 марта, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Китай будет стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне с США. Об этом заявило посольство КНР в Вашингтоне.

ИА Регнум

«Если война — это то, чего хотят Соединенные Штаты, будь то тарифная, торговая или любая другая война, то мы готовы стоять до конца», — написала пресс-служба диппредставительства в соцсети Х (бывший Twitter).

В посольстве подчеркнули, что для реального решения вопроса с фентанилом США стоило начать конструктивный диалог с Китаем.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал распоряжение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также о дополнительных сборах 10% на импорт из Китая.

3 марта американский лидер удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В указе американского лидера уточняется, что такие меры приняты в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США.

Позднее в минкоммерции КНР заявили, что китайские власти примут ответные меры на вводимые Вашингтоном пошлины. Уточнялось, что Китай строго соблюдает политику по борьбе с наркотиками. Власти Китая для защиты национальной безопасности внесли 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения.