Москва, 5 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удары по средствам противовоздушной обороны (ПВО), скоплениям личного состава и техники, операторам дронов и складам украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 5 марта сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«Сумы и область… Уничтожены ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Лебедева, ещё один удар был нанесен по формирующимся силам украинских войск в Ахтырском районе Сумской области, в результате чего были уничтожены склад с боеприпасами и несколько бензовозов.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Сумской области. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля армия России уничтожила замаскированный пункт запускауничтожила замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия украинских формирований в Сумской области. В ходе удара также было ликвидировано свыше 20 специалистов из расчетов беспилотников.

За день до этого российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по позиции украинской армии в Сумской области. В ходе него удалось уничтожить пусковую установку ЗРК С-300ПС, многоканальную станцию наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 бойцов противника.