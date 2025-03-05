Махачкала, 5 марта, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане, где в ночь на 5 марта спецслужбы ликвидировали четырех боевиков в ходе контртеррористической операции.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ликвидированы четверо боевиков, которые планировали теракт на объекте регионального управления МВД РФ в Каспийске.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта в поселке Семендер в Махачкале был объявлен режим КТО. Силовики ликвидировали группу из четырех вооруженных бандитов, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Глава Дагестана Сергей Меликов 5 марта заявил, что расценивает нападение боевиков в Махачкале как провальную попытку дестабилизировать ситуацию в регионе. Он уточнил, что деятельность банды координировали члены группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал. К настоящему моменту режим контртеррористической операции снят.