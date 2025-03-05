Магас, 5 марта, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Возрождение» отчитался о работе на территории Ингушетии в 2024 году. Как рассказал председатель совета фонда «Возрождение» Михаил Гуцериев, работа фонда велась по шести основным направлениям: вопросы сохранения исторического наследия, духовных ценностей, развития культуры, спорта, а также поддержка детей с особыми возможностями здоровья, выпуск книг.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Башенные комплексы Ингушетии

«С уверенностью можно говорить, что мы при поддержке руководства страны и региона делаем большое и важное дело. Мы меняем жизнь в Ингушетии к лучшему», — заявил Михаил Гуцериев. По его словам, вместе с федеральными властями и руководством региона будет определен новый перечень инициатив, реализация которых поможет решить многие проблемы жителей Ингушетии.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, масштаб восстановительной деятельности, проводимой при содействии фонда «Возрождение», сложно переоценить. Так, программа сохранения и восстановления башенных комплексов горного района, символа Ингушетии, является одним из самых масштабных проектов фонда. «Уже на протяжении нескольких лет последовательно восстанавливаются целые ингушские поселения в горах — Харп, Морч, Пуй, Бишт, Эбан и другие. Также ведутся активные археологические работы на одном из древнейших христианских храмов «Тхаба-Ерды» и на территории замкового комплекса «Вовнушки», — рассказал Калиматов.

Помимо этого, «Возрождение» оказывает помощь в реставрации Назрановской крепости, объекта культурного наследия федерального значения. За счет средств благотворительного фонда были проведены научно-исследовательские работы, а также разработаны эскизный проект и проектная документация для дальнейшей реставрации объекта. Особо Махмуд-Али Калиматов отметил создание в Ингушетии единственной в России школы каменщиков-реставраторов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Детский оздоровительный лагерь «Эрзи»

Глава региона подчеркнул, что проводимая историческая реконструкция жилищ, быта и образа жизни в горах имеет неоценимое значение и благоприятно сказывается на привлечении туристов. «Только у нас они смогут увидеть такие архитектурные памятники средневекового каменного зодчества, тем более воссозданные в их первозданном виде», — сказал Калиматов.

«В 2025 году мы, безусловно, продолжим поддержку долгосрочных проектов, таких как восстановление башенных комплексов и других исторических объектов республики», — заверил Михаил Гуцериев.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что реставрационными и восстановительными работами деятельность фонда в республике не ограничена. Среди других проектов фонда, реализованных в 2024 году, — поддержка серии мероприятий в честь 100-летнего юбилея государственности Ингушетии и других праздничных дат. Также «Возрождением» была оказана помощь Национальному детскому театру и детско-юношеской футбольной школе «Назрань».