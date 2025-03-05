Москва, 5 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Актер и певец Никита Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд (КС) России по делу о наследстве. Это 5 марта следует из материалов на сайте суда.

Владимир Астапкович/РИА Новости Никита Джигурда

«Джигурда Никита Борисович… Статус [жалобы] — находится на предварительном изучении в порядке ст. 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», — говорится в документах.

По данным газеты «Ведомости», актер оспаривает норму Гражданского кодекса об основаниях наследования, так как считает, что в законодательстве имеется «неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний». Джигурда и его защита ссылаются на нормы закона о том, что составленное в другой стране и по ее правилам завещание также действует и на территории России.

Уточняется, что актер подал жалобу в КС по поводу наследства своей скончавшейся в 2016 году подруги Людмилы Браташ. Как заявил адвокат Джигурды Илья Цитренко, Браташ завещала три московские квартиры и одну парижскую квартиру артисту и его супруге.

При этом сестра женщины Светлана Романова в том же году подала иск о том, что наследницей является она, и суд встал на ее сторону. По мнению адвоката, суд счел, что завещание Браташ не соответствует российским требованиям.

Как сообщало ИА Регнум, юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 4 февраля рассказал, что в РФ вступит в силу новый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусами. Он уточнил, что теперь нотариус также должен будет запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.