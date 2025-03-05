Санкт-Петербург, 5 марта, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда мужчина выстрелил в свою экс-возлюбленную на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге. Запись 5 марта опубликовали городские паблики в соцсетях.

Кадр из видео

На кадрах 38-летняя женщина пересекает трамвайные пути вместе с еще одним человеком. В какой-то момент сзади приближается злоумышленник с предметом, похожим на пистолет, в руках.

После того как мужчина направляет руку на жертву, та падает на пути. Стрелок сначала подходит к женщине, делая непонятный жест рукой, после чего спешно перебегает проезжую часть прямо перед движущимися машинами.

Человек, сопровождавший пострадавшую, пытается приподнять ее. С тротуара быстро подходят другие очевидцы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 марта в полицию поступила информация о стрельбе возле дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении женщины. Правоохранители уточнили, что стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее правоохранители нашли машину предполагаемого стрелка, в которой было тело самого мужчины. Предварительно, он совершил суицид. Вероятным мотивом нападения полицейские назвали ревность.